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В Уфе пропал 40-летний Артур Гумеров

В Уфе пропал 40-летний Артур Гумеров

21:54, 10 дек 2022

Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили о пропаже 40-летнего Артура Гумерова. По предоставленной информации, уфимец пропал 5 декабря, и с тех пор о нем ничего не известно.

Приметы: рост 160 см, плотное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы

Был одет: синие джинсы, черная куртка, черные полуботинки, вязаная шапка.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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