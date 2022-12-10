В Учалинском районе Башкирии 4 человека попали в больницу после ДТП (ВИДЕО)

22:45, 10 дек 2022

Госкомитет по ЧС Башкирии передал, что 10 декабря в результате столкновения автомобилей пострадали четыре человека. Авария, как уточняется в сообщении, произошла в Учалинском районе.



Четыре автомобиля столкнулись на трассе Белорецк-Учалы между деревнями Калуево и Малоказаккулово. На место происшествия выезжали пожарные, экстренные службы. Пострадавших доставили в городскую больницу Белорецка. Подробности ЧП пока уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Учалах жители сообщили о массовом отравлении собак. Они считают, что это дело рук так называемых догхантеров.

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Фото: скрин видео