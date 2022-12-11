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В Учалах водитель автобуса «Паз» переехал насмерть лежавшего на дороге местного жителя

В Учалах водитель автобуса «Паз» переехал насмерть лежавшего на дороге местного жителя

11:45, 11 дек 2022

Накануне, 10 декабря, в Учалах произошла смертельная авария. По данным ГИБДД Башкирии, водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту «Конечная - Ак Тирма», сбил насмерть местного жителя. Мужчина скончался на месте.

ДТП зарегистрировано в десятом часу утра на улице Энтузиастов. Под колесами автобуса оказался 42-летний мужчина. Он скончался еще до приезда скорой помощи.



Водитель пояснил, что пешеход лежал на дороге в одежде без светоотражающих элементов, поэтому он не заметил пострадавшего.

Ранее сообщалось о том, что в Учалинском районе Башкирии 4 человека попали в больницу после ДТП (ВИДЕО).  Пострадавших доставили в городскую больницу Белорецка

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Учалы Учалинский район происшествия ДТП смерть
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