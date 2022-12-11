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В Татышлинском районе Башкирии в пожаре в частном доме пострадал 36-летний мужчина

В Татышлинском районе Башкирии в пожаре в частном доме пострадал 36-летний мужчина

11:49, 11 дек 2022

Ночью, в 22:15, 10 декабря спасателям поступило сообщение о пожаре в Татышлинском районе Башкирии. В огне пострадал один человек.

Огонь вспыхнул в частном доме на улице Нугаева в деревне Верхнекудашево. Уже в 22:36 спасатели локализовали пожар, в 22:45 – ликвидировали. По итогу стихия повредила деревянный дом площадью 56 квадратов, а также баню площадью 9 квадратов. Что стало причиной возгорания, установит дознаватель МЧС.



В результате инцидента пострадал 36-летний мужчина. Его доставили в Татышлинскую центральную больницу, где оказали необходимую помощь. Однако от дальнейшей госпитализации пострадавший отказался.

Ранее доброволец из Татышлинского района Башкирии рассказал, как его взяли в батальон Шаймуратова на СВО.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Татышлинский район происшествия пожар
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