В Башкирии семья из Октябрьского попала в больницу с отравлением
18:30, 11 дек 2022
Сегодня, 11 декабря, в городе Октябрьском с отравлением в больницу попала семья из четырех человек. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, сообщение о происшествии поступило в 16:20.
По уточненным данным семья самостоятельно обратилась за медицинской помощью из дома в связи с плохим самочувствием ребенка. С подозрением на отравление угарным газом. Семья проживает в многоквартирном доме по улице Гаражной.
“По данным дежурного врача Центра медицины катастроф РБ, предварительный диагноз — отравление неизвестным веществом. Газовой службой проводятся мероприятия по проверке дымоходов и вентканалов. Принимаются все необходимые меры по установлению причин и обстоятельств произошедшего”, — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что житель Татарстана убил в городе Октябрьский приятеля и устроил поджог в его квартире.
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