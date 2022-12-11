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В Уфе две женщины на элитных авто ездили с подложными номерами

В Уфе две женщины на элитных авто ездили с подложными номерами

20:48, 11 дек 2022

В Кировском районе Уфы вчера, 10 декабря, сотрудники ГИБДД остановили Lexus RX 300, за рулем которой находилась 26-летняя жительница Иглинского района.

Федеральная база МВД показала, что на автомобиле установлены подложные номера. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, несоответствие выявлено в обозначении региона.



Аналогичный случай произошел в Октябрьском районе. Во время проверки документов у 47-летней уфимки на Audi TT выявили отличие букв на номере.

В отношении водителей составлены административные материалы по статье “Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками”. Теперь им грозит лишение прав на срок от 6 месяцев до года.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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