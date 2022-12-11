В Уфе две женщины на элитных авто ездили с подложными номерами
20:48, 11 дек 2022
В Кировском районе Уфы вчера, 10 декабря, сотрудники ГИБДД остановили Lexus RX 300, за рулем которой находилась 26-летняя жительница Иглинского района.
Федеральная база МВД показала, что на автомобиле установлены подложные номера. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, несоответствие выявлено в обозначении региона.
Аналогичный случай произошел в Октябрьском районе. Во время проверки документов у 47-летней уфимки на Audi TT выявили отличие букв на номере.
В отношении водителей составлены административные материалы по статье “Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками”. Теперь им грозит лишение прав на срок от 6 месяцев до года.