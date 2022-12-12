В Туймазинском районе Башкирии женщина за рулем Гранты опрокинулась в кювет

09:42, 12 дек 2022

В шестом часу вечера в Туймазинском районе на 1342 км автодороги М5 "Урал" 26-летняя жительница Самарской области за рулём "Лады Гранта" совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.







В результате ДТП водитель и её два пассажира, 33-летняя женщина и 30-летний мужчина, госпитализированы в Туймазинскую центральную больницу. По факту происшествия начато разбирательство.



За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано четыре автомобильные аварии, в которых семь человек получили травмы.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии при пожаре в бане погиб 55-летний житель Туймазов. Трагедия случилась на улице Поселковой.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии