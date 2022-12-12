В Белорецке мужчина не дождался скорой помощи и умер прямо на улице

10:56, 12 дек 2022

В башкирском городе Белорецк мужчина не дождался приезда скорой помощи и умер прямо на улице. Видео, на котором очевидцы трагедии рассказывают о случившемся, появилось недавно в социальных сетях.







Граждане рассказали, что на перекрестке улиц Крупской и Карла Маркса 60-летнему мужчине внезапно стало плохо с сердцем. Прохожие помогли ему, чем смогли и вызвали медиков. Однако на звонки оператор скорой помощи отвечал, что «машин нет». В итоге. как утверждают граждане, примерно через 45 минут после приступа мужчина умер, так и не дождавшись приезда специалистов.





Произошедшим заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство проведет проверку, в результате которой будет дана оценка деятельности медиков. К проведению проверки были также подключены специалисты регионального Росздравнадзора.

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