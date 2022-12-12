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В Башкирии скончался 12-летний мальчик из Октябрьского, семья которого отравилась газом в квартире

В Башкирии скончался 12-летний мальчик из Октябрьского, семья которого отравилась газом в квартире

16:08, 12 дек 2022

В больнице скончался 12-летний ребенок из семьи Файзуллиных, которая отравилась бытовым газом в своей квартире. Об этом сообщает Mash Batash со ссылкой на источник.



Напомним, поздним вечером 23 ноября 45-летний отец и 36-летняя мать детей, 12-летний и 14-летний мальчики, а также 9-летняя девочка находились дома и в какой-то момент заметили сильное ухудшение самочувствия, начали терять сознание. Глава семьи успел успел позвонить в экстренные службы.

Как было установлено, в момент инцидента в доме были включены плита и газовая колонка.


Двоих детей и родителей врачам удалось спасти, третий же мальчик находился в тяжелом состоянии под наблюдением в больнице. Медики долгое время боролись за его жизнь, однако в конце концов он погиб.

Ранее Proural сообщал о том, что прокуратура и Следственный комитет взяли расследование трагедии под свой контроль.

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Источник: proural.info
Теги: Октябрьский происшествия отравление смерть
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