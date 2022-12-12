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В Бурзянском районе Башкирии браконьер убил спящего в берлоге медведя

В Бурзянском районе Башкирии браконьер убил спящего в берлоге медведя

21:22, 12 дек 2022

Мужчина не смог справиться с разделкой туши и позвал на помощь двоих прохожих

В Бурзяинском районе Башкирии – в четырех километрах от деревни Байгазино – браконьер застрелил спящего в берлоге медведя. Он и его сообщники, помогавшие разделывать тушу, были задержаны полицией. Об этом 12 декабря сообщило региональное МВД.



– Ранее судимый 54-летний мужчина не имел лицензии для охоты, но это не помешало ему приехать в лес поохотиться. Подозреваемый заметил в берлоге медведя и решил воспользоваться моментом. Злоумышленник застрелил животное, – передали в правоохранительном ведомстве.


В одиночку мужчина не смог справиться с разделкой туши. Он заметил неподалеку местных жителей 35 и 38 лет и попросил их о помощи – те согласились. Завершить начатое до конца браконьеры не смогли – их с поличным задержали полицейские. Все злоумышленники дали признательные показания. В ходе обыска правоохранители изъяли два охотничьих ружья, более 20 патронов, нож и тушу животного. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МВД по РБ
Теги: Бурзянский район происшествия браконьер
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