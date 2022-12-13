В Белорецком районе Башкирии загорелся дом многодетной семьи

09:25, 13 дек 2022

В селе Ассы Белорецкого района загорелся дом на улице Улу-Елга. Об этом сообщает МЧС Башкирии.



Сообщение о возгорании поступило 12 декабря в 23:49. Пожар локализован в 00:22, открытое горение ликвидировано в 00:25.







В доме проживала многодетная семья из 10 человек, в том числе восемь детей 14, 13, 12, 10, 9, 7, 5 лет, и самому младшему 3 года. В результате пожара пострадали потолок и стена в бревенчатом пристрое к жилому дому. Из людей никто не пострадал.



Дом оборудован автоматическим дымовым пожарным извещателем по программе многодетная семья в 2019 году, который выполнил свою функцию. Для дальнейшего проживания дом пригоден.



Причина пожара устанавливается.

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Фото: МЧС по РБ