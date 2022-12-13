В Аскинском районе Башкирии бурильщик получил травму, упав с высоты более 5 метров

14:02, 13 дек 2022

В Аскинском районе бурильщик упал с высоты более пяти метров. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции РБ.



8 декабря на скважине Исламовского месторождения в Аскинском районе во время демонтажа мобильной буровой установки 54-летний сотрудник упал с высоты более 5 метров. В результате мужчина получил тяжелую травму.



В ходе расследования Гострудинспекция определит обстоятельства и причины случившегося.

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