В аэропорту Уфы экстренно приземлился летевший в Казань грузовой самолет

14:07, 13 дек 2022

В ведомстве также уточнили, что сегодня отмененных рейсов нет.



Сегодня, 13 декабря, в уфимском аэропорту экстренно приземлился летевший в Казань грузовой самолет Ан-124. Как сообщили в пресс-службе аэропорта “Уфа”, самолет принадлежит компании “Волга-Днепр”. В ведомстве также уточнили, что сегодня отмененных рейсов нет. Задержки обусловлены поздним прибытием воздушного судна в аэропорт.



“Грузовой АН-124 дозаправился в аэропорту “Уфа” и далее вылетел в аэропорт назначения”, — прокомментировали в пресс-службе аэропорта.



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