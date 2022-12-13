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В аэропорту Уфы экстренно приземлился летевший в Казань грузовой самолет

В аэропорту Уфы экстренно приземлился летевший в Казань грузовой самолет

14:07, 13 дек 2022

В ведомстве также уточнили, что сегодня отмененных рейсов нет.

Сегодня, 13 декабря, в уфимском аэропорту экстренно приземлился летевший в Казань грузовой самолет Ан-124. Как сообщили в пресс-службе аэропорта “Уфа”, самолет принадлежит компании “Волга-Днепр”. В ведомстве также уточнили, что сегодня отмененных рейсов нет. Задержки обусловлены поздним прибытием воздушного судна в аэропорт.

“Грузовой АН-124 дозаправился в аэропорту “Уфа” и далее вылетел в аэропорт назначения”, — прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Уфа происшествия Уфа
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