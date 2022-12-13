В аэропорту Уфы экстренно приземлился летевший в Казань грузовой самолет
14:07, 13 дек 2022
В ведомстве также уточнили, что сегодня отмененных рейсов нет.
Сегодня, 13 декабря, в уфимском аэропорту экстренно приземлился летевший в Казань грузовой самолет Ан-124. Как сообщили в пресс-службе аэропорта “Уфа”, самолет принадлежит компании “Волга-Днепр”. В ведомстве также уточнили, что сегодня отмененных рейсов нет. Задержки обусловлены поздним прибытием воздушного судна в аэропорт.
“Грузовой АН-124 дозаправился в аэропорту “Уфа” и далее вылетел в аэропорт назначения”, — прокомментировали в пресс-службе аэропорта.