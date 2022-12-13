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В Уфе поймали педофила, который домогался 9-летней девочки

В Уфе поймали педофила, который домогался 9-летней девочки

19:50, 13 дек 2022

В Уфе задержали подозреваемого в совершении сексуального преступления против 9-летней девочки. Им оказался 29-летний ранее судимый уроженец Челябинской области.



По информации пресс-служб республиканских МВД и СК, инцидент произошел вечером 29 ноября. В тот день 9-летняя жительница одного из домов по улице Транспортной возвращалась домой. В подъезд она вошла не одна — за ней следом нырнул подозреваемый. Вместе с ней он вошел в лифт, после чего начал совершать акт самоудовлетворения. Девочка быстро отвернулась и после сразу выскочила из лифта и рассказала всё родителям.

Обнаружить подозреваемого было непросто. Со слов правоохранителей, мужчина прибыл в Уфу из Челябинской области на заработки, однако вскоре стал заниматься попрошайничеством. Собрав необходимую сумму, он купил спиртное, которое и стало катализатором последующих событий. Сбежать от следствия он не смог — не хватало денег на билет домой. В содеянном задержанный сознался сразу.


— Территориальным подразделением Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Полиция продолжает оперативное сопровождение разбирательства, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что на той же самой улице задержали еще одного мигранта, домогавшегося 11-летней девочки. Приезжий из Бурятии также подловил жертву в лифте, после чего начал приставать к ней. Свое поведение мужчина пояснил банальным «перепутал».

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Источник: ufa1.ru
Фото: СК по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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