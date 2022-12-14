В Стерлитамаке 61-летний водитель «Лады» сбил 15-летнего школьника

09:09, 14 дек 2022

В Стерлитамаке водитель сбил школьника. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.



13 декабря днем на улице Дружбы 61-летний житель Стерлитамакского района за рулем «Лада Гранта Вис» при повороте налево допустил наезд на 15-летнего пешехода. В результате подросток с травмами обратился за медпомощью.



По факту ДТП начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке пожилой мужчина на «семерке» сбил 21-летнего парня. Инцидент случился на Уфимском тракте.



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Фото: ГИБДД по Башкирии