В Стерлитамаке 61-летний водитель «Лады» сбил 15-летнего школьника
09:09, 14 дек 2022
В Стерлитамаке водитель сбил школьника. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
13 декабря днем на улице Дружбы 61-летний житель Стерлитамакского района за рулем «Лада Гранта Вис» при повороте налево допустил наезд на 15-летнего пешехода. В результате подросток с травмами обратился за медпомощью.
По факту ДТП начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке пожилой мужчина на «семерке» сбил 21-летнего парня. Инцидент случился на Уфимском тракте.