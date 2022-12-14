Пьяный житель Белебея с бензопилой набросился на полицейских

10:29, 14 дек 2022

В Белебее мужчина с бензопилой угрожал полицейским. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.



Все произошло в июле этого года. Изрядно пьяный горожанин позвонил в полицию с жалобой о превышении должностных полномочий и применению насилия по отношению к нему со стороны правоохранителей.







Дежурные выехали на место разобраться в ситуации, однако в ответ на просьбу выйти из дома стражи порядка услышали нецензурные оскорбления и шум двигателя бензопилы. Мужчина демонстративно размахивал инструментом и угрожал применить его против правоохранителей.



Буйного горожанина в итоге все же задержали. Теперь ближайшие 2 года и 8 месяцев ему придется провести в местах не столь отдаленных. Бензопилу у мужчины конфисковали.

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