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Пьяный житель Белебея с бензопилой набросился на полицейских

Пьяный житель Белебея с бензопилой набросился на полицейских

10:29, 14 дек 2022

В Белебее мужчина с бензопилой угрожал полицейским. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Все произошло в июле этого года. Изрядно пьяный горожанин позвонил в полицию с жалобой о превышении должностных полномочий и применению насилия по отношению к нему со стороны правоохранителей.



Дежурные выехали на место разобраться в ситуации, однако в ответ на просьбу выйти из дома стражи порядка услышали нецензурные оскорбления и шум двигателя бензопилы. Мужчина демонстративно размахивал инструментом и угрожал применить его против правоохранителей.

Буйного горожанина в итоге все же задержали. Теперь ближайшие 2 года и 8 месяцев ему придется провести в местах не столь отдаленных. Бензопилу у мужчины конфисковали.

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Источник: www.proural.info
Теги: Белебей Белебеевский район происшествие в Белебее
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