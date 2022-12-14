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В Уфе столкнулись фура и внедорожник

В Уфе столкнулись фура и внедорожник

11:33, 14 дек 2022

От удара один из автомобилей вылетел с дороги и скатился со склона.

54-летняя женщина пострадала в автоаварии на дорожной развязке у уфимской «Планеты». Об этом сообщили в ГИБДД региона.



42-летний водитель фуры марки MAN с полуприцепом врезался в Toyota Rav 4, за рулем которой и сидела уфимка. От удара внедорожник съехал с дороги и какое-то время катился по склону, однако на полпути женщина успела затормозить.

Водительница получила несколько ушибов и обратилась к медикам.

В подробностях произошедшего разбираются полицейские.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе грузовик наехал на пешеходном переходе на 81-летнюю пенсионерку.

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Источник: www.proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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