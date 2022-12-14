В Уфе столкнулись фура и внедорожник

От удара один из автомобилей вылетел с дороги и скатился со склона.
54-летняя женщина пострадала в автоаварии на дорожной развязке у уфимской «Планеты». Об этом сообщили в ГИБДД региона.
42-летний водитель фуры марки MAN с полуприцепом врезался в Toyota Rav 4, за рулем которой и сидела уфимка. От удара внедорожник съехал с дороги и какое-то время катился по склону, однако на полпути женщина успела затормозить.
Водительница получила несколько ушибов и обратилась к медикам.
В подробностях произошедшего разбираются полицейские.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе грузовик наехал на пешеходном переходе на 81-летнюю пенсионерку.