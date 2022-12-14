Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Иглинском районе Башкирии нашли мертвыми украденных из фермы лошадей

В Иглинском районе Башкирии нашли мертвыми украденных из фермы лошадей

14:06, 14 дек 2022

Четырнадцать лошадей нашли мёртвыми в Иглинском районе — перед этим их выкрали с фермы. 

Неизвестные увели животных во время зимнего пастбища в деревне Казанташ. Это заметил скотник и начал поиск по следам копыт. 

В двадцати километрах, рядом с Михайловкой, лежали кони: восемь были отстреляны, остальные беспощадно разделаны. Агрофирме нанесли ущерб в полтора миллиона, живодёров ищут.

Ранее сообщалось о том, что в  Иглинском районе Башкирии бдительные соседи спасли от пожара мать с двумя детьми/ 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: Mashbatach
Фото: Mashbatach
Теги: Иглинский район происшествия
Читайте также

Пропавших в Перми женщину и ее 5-летнюю дочь из Башкирии нашли мертвыми
Происшествия в Башкирии
Пропавших в Перми женщину и ее 5-летнюю дочь из Башкирии нашли мертвыми
Дело об обстреле табуна лошадей в Нуримановском районе до сих пор не раскрыто
Происшествия в Башкирии
Дело об обстреле табуна лошадей в Нуримановском районе до сих пор не раскрыто
В Зианчуринском районе украли табун из 49 лошадей
Происшествия в Башкирии
В Зианчуринском районе украли табун из 49 лошадей
В Абзелиловском районе двое мужчин украли 17 лошадей
Происшествия в Башкирии
В Абзелиловском районе двое мужчин украли 17 лошадей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: