В Иглинском районе Башкирии нашли мертвыми украденных из фермы лошадей
14:06, 14 дек 2022
Четырнадцать лошадей нашли мёртвыми в Иглинском районе — перед этим их выкрали с фермы.
Неизвестные увели животных во время зимнего пастбища в деревне Казанташ. Это заметил скотник и начал поиск по следам копыт.
В двадцати километрах, рядом с Михайловкой, лежали кони: восемь были отстреляны, остальные беспощадно разделаны. Агрофирме нанесли ущерб в полтора миллиона, живодёров ищут.
Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкирии бдительные соседи спасли от пожара мать с двумя детьми/
Источник: Mashbatach
Фото: Mashbatach
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