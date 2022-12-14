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В центре Уфы загорелось административное здание

В центре Уфы загорелось административное здание

15:18, 14 дек 2022

В центре Уфы загорелось административное здание. Подробности инцидента рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Речь идет о доме №32 на улице Ленина. На месте ЧП пожарные обнаружили горение наружной части вентиляционной трубы и задымление внутри здания.

Специалистам чрезвычайной службы удалось оперативно ликвидировать пожар. К тушение было привлечено 18 человек и девять единиц техники. Из здания было эвакуировано 35 граждан. К счастью, в ходе инцидента никто не погиб и не пострадал.

В настоящее время устанавливается причина пожара. Расследование проводит дознаватель МЧС.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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