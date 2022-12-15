Стала известна причина массового ЧП на строительстве Восточного выезда в Уфе

11:16, 15 дек 2022

Двое рабочих с серьезными травмами попали в больницу, еще один погиб.



В Уфе завершили расследование трагедии на Восточном выезде, сообщает пресс-служба Гострудинспекции.







Напомним, несчастный случай на объекте произошел 2 сентября: бригада из 21-летнего электросварщика, 43-летнего арматурщика и 21-летнего монтажника находилась в технологической тележке, когда в нее врезался самосвал. В итоге все трое рабочих выпали из нее и свалились вниз с высоты более 6 метров. Пострадавшим оказали первую помощь и вызвали скорую. Арматурщик и сварщик выжили, за жизнь монтажника отчаянно боролись врачи, но спасти его так и не удалось, он скончался в больнице. Дома у мужчины остались жена и ребенок. Сразу после инцидента полиция завела уголовное дело.



Как показало расследование, верхняя площадка тележки имела ограждения только с одной стороны, с другой же их сняли в предыдущую смену из-за подъема армокаркасов, вот только на место их так и не вернули. Кроме того, водитель самосвала при проезде не учел габариты проемов.



— Причинами несчастного случая стали: нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, а также неудовлетворительная организация производства работ, — заключили эксперты.





Все материалы передали полиции, разбирательства продолжаются.



Ранее Proural сообщал о том, что строителям Восточного выезда не выплатили зарплаты за октябрь этого года. Сумма долгов в итоге приблизилась к 60 миллионам рублей. После того, как информация попала в сеть, полиция начала проверку, а подрядчик пообещал рассчитаться с рабочими до конца месяца. Прокуратура, однако, все же завела на директора предприятия административное дело. После их вмешательства деньги рабочие наконец получили.

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