Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Стала известна причина массового ЧП на строительстве Восточного выезда в Уфе

Стала известна причина массового ЧП на строительстве Восточного выезда в Уфе

11:16, 15 дек 2022

Двое рабочих с серьезными травмами попали в больницу, еще один погиб.

В Уфе завершили расследование трагедии на Восточном выезде, сообщает пресс-служба Гострудинспекции.



Напомним, несчастный случай на объекте произошел 2 сентября: бригада из 21-летнего электросварщика, 43-летнего арматурщика и 21-летнего монтажника находилась в технологической тележке, когда в нее врезался самосвал. В итоге все трое рабочих выпали из нее и свалились вниз с высоты более 6 метров. Пострадавшим оказали первую помощь и вызвали скорую. Арматурщик и сварщик выжили, за жизнь монтажника отчаянно боролись врачи, но спасти его так и не удалось, он скончался в больнице. Дома у мужчины остались жена и ребенок. Сразу после инцидента полиция завела уголовное дело.

Как показало расследование, верхняя площадка тележки имела ограждения только с одной стороны, с другой же их сняли в предыдущую смену из-за подъема армокаркасов, вот только на место их так и не вернули. Кроме того, водитель самосвала при проезде не учел габариты проемов.

— Причинами несчастного случая стали: нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, а также неудовлетворительная организация производства работ, — заключили эксперты.


Все материалы передали полиции, разбирательства продолжаются.

Ранее Proural сообщал о том, что строителям Восточного выезда не выплатили зарплаты за октябрь этого года. Сумма долгов в итоге приблизилась к 60 миллионам рублей. После того, как информация попала в сеть, полиция начала проверку, а подрядчик пообещал рассчитаться с рабочими до конца месяца. Прокуратура, однако, все же завела на директора предприятия административное дело. После их вмешательства деньги рабочие наконец получили.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай восточный выезд
Читайте также

Выяснилась причина гибели 28-летнего монтажника трудившегося на строительстве Восточного выезда в городе Уфе
Происшествия в Башкирии
Выяснилась причина гибели 28-летнего монтажника трудившегося на строительстве Восточного выезда в городе Уфе
В Башкирии на стройке погиб 18-летний парень
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на стройке погиб 18-летний парень
В Башкирии на железнодорожной станции рабочего насмерть зажало между вагонами поезда
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на железнодорожной станции рабочего насмерть зажало между вагонами поезда
В Уфе на стройке Восточного выезда погиб рабочий
Происшествия в Башкирии
В Уфе на стройке Восточного выезда погиб рабочий


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: