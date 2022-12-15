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В Уфе пришлось эвакуировать посетителей поликлиники, из-за неадеквата, распылившего перцовый баллончик

В Уфе пришлось эвакуировать посетителей поликлиники, из-за неадеквата, распылившего перцовый баллончик

11:35, 15 дек 2022

Беременную женщину перевели в другую больницу из-за угрозы выкидыша.



Персонал и пациентов поликлиники № 50 пришлось эвакуировать из-за неадекватного мужчины, который разбрызгал в кабинете доктора и коридоре перцовый баллончик. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Страдающий от диабета 34-летний пациент сперва, как обычно, пришел на прием к эндокринологу, однако позже произошло то, что взбесило уфимца: у врача заглючил компьютер и визит к доктору сильно затянулся. В конце концов недовольный пациент решил применить лежавшее в его кармане средство самообороны не по назначению.


Сделав свое дело, уфимец сбежал, а больницу тем временем пришлось эвакуировать. Одну женщину увезли в перинатальный центр из-за угрозы выкидыша. На данный момент неясно, являлся ли причиной тому газ.

На мужчину написали заявление в полицию. Подозреваемого ищут.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа
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