В Уфе пришлось эвакуировать посетителей поликлиники, из-за неадеквата, распылившего перцовый баллончик
11:35, 15 дек 2022
Беременную женщину перевели в другую больницу из-за угрозы выкидыша.
Персонал и пациентов поликлиники № 50 пришлось эвакуировать из-за неадекватного мужчины, который разбрызгал в кабинете доктора и коридоре перцовый баллончик. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Страдающий от диабета 34-летний пациент сперва, как обычно, пришел на прием к эндокринологу, однако позже произошло то, что взбесило уфимца: у врача заглючил компьютер и визит к доктору сильно затянулся. В конце концов недовольный пациент решил применить лежавшее в его кармане средство самообороны не по назначению.
Сделав свое дело, уфимец сбежал, а больницу тем временем пришлось эвакуировать. Одну женщину увезли в перинатальный центр из-за угрозы выкидыша. На данный момент неясно, являлся ли причиной тому газ.
На мужчину написали заявление в полицию. Подозреваемого ищут.