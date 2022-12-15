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В Уфе в расселенном доме в ходе тушения пожара обнаружили труп мужчины

В Уфе в расселенном доме в ходе тушения пожара обнаружили труп мужчины

12:18, 15 дек 2022

Пожар с погибшим произошел в двухэтажном доме по улице Коммунаров в Уфе утром 15 декабря, сообщает МЧС Башкирии.

По прибытии пожарных установлено, что в квартире на первом этаже частично расселенного дома горел мусор. Открытый огонь был затушен через полчаса. В ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина, его личность устанавливается.



Причина происшествия устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что В Уфе завершили расследование трагедии на Восточном выезде, сообщает пресс-служба Гострудинспекции. Напомним, несчастный случай на объекте произошел 2 сентября: бригада из 21-летнего электросварщика, 43-летнего арматурщика и 21-летнего монтажника находилась в технологической тележке, когда в нее врезался самосвал. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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