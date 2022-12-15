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Под Уфой грузовой поезд насмерть задавил мужчину

Под Уфой грузовой поезд насмерть задавил мужчину

14:35, 15 дек 2022

Под Уфой мужчина погиб на железнодорожных путях. Несчастный случай произошла на перегоне Авдон — Дема.

По данным Следкома на транспорте, машинист грузового поезда применил экстренное торможение, когда увидел мужчину, идущего вдоль железнодорожных путей. Однако трагедии избежать не удалось, пострадавший получил смертельные травмы.



В настоящее время следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее стала известна причина массового ЧП на строительстве Восточного выезда в Уфе. Напомним, несчастный случай на объекте произошел 2 сентября: бригада из 21-летнего электросварщика, 43-летнего арматурщика и 21-летнего монтажника находилась в технологической тележке, когда в нее врезался самосвал. 

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Источник: www.proural.info
Фото: Следственное управление на транспорте СК России
Теги: Уфа происшествия Уфа смерть несчастный случай
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