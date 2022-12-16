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Один человек погиб и 15 спасено при пожаре в Стерлитамаке

Один человек погиб и 15 спасено при пожаре в Стерлитамаке

09:32, 16 дек 2022

Один человек погиб и 15 спасено при пожаре в Многоквартирном жилом доме на улице Коммунистической в Стерлитамаке минувшей ночью, сообщает МЧС Башкирии.

На место выезжали экстренные службы. Специалисты эвакуировали из опасной зоны 15 человек. В результате пожара огнем была повреждена комната в квартире. В ходе его тушения пожара обнаружен погибший 94-летний мужчина.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке женщина попала под колеса внедорожника. Авария произошла вчера, 14 декабря, после полудня на улице Коммунистической.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке пожар смерть
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