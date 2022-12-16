Один человек погиб и 15 спасено при пожаре в Стерлитамаке
09:32, 16 дек 2022
Один человек погиб и 15 спасено при пожаре в Многоквартирном жилом доме на улице Коммунистической в Стерлитамаке минувшей ночью, сообщает МЧС Башкирии.
На место выезжали экстренные службы. Специалисты эвакуировали из опасной зоны 15 человек. В результате пожара огнем была повреждена комната в квартире. В ходе его тушения пожара обнаружен погибший 94-летний мужчина.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке женщина попала под колеса внедорожника. Авария произошла вчера, 14 декабря, после полудня на улице Коммунистической.