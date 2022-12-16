В Уфе женщину доставили в больницу с отравлением неизвестным веществом
11:02, 16 дек 2022
Информация об отравлении 46-летней уфимки неизвестным веществом поступила в диспетчерскую утром 16 декабря, сообщает Управление гражданской защиты города.
Горожанка живет в доме №23 по улице Таллинской. Сейчас там находятся аварийная бригада газовой службы, спасатели и представители управляющей компании.
Женщина направлена в больницу. Специалисты устанавливают причину случившегося.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе 92-летняя бабушка вторую неделю живет без горячей воды. Во время проверки дымохода сотрудники ЖКХ отключили газовую колонку, и теперь Анастасии Максимовне приходится несладко. Чтобы помыться, пожилая женщина греет воду в кастрюле и носит ее в ванную комнату.