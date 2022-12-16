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В Калтасинском районе Башкирии неизвестный водитель сбил 79-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП

В Калтасинском районе Башкирии неизвестный водитель сбил 79-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП

11:57, 16 дек 2022

В селе Краснохолмский Калтасинского района Башкирии неизвестный водитель сбил 79-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Инцидент произошел 16 декабря около 11 часов утра на улице Лазарева. Автомобилист, сдавая назад, совершил наезд на пожилую женщину, а затем уехал. Пострадавшую с травмами доставили в местную больницу.



Сейчас сотрудники полиции разыскивают водителя. Есть предположение, что он мог попросту не заметить пенсионерку.

ГИБДД просит очевидцев ДТП обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить в дежурную часть по телефону 8 (347) 235-84-02.

Ранее сообщалось о том, что в Калтасинском районе Башкирии в ДТП с участием «Газели» и «Лада Калина» погиб мужчина.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: ДТП Калтасинский район происшествия
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