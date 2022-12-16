В Калтасинском районе Башкирии неизвестный водитель сбил 79-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП
11:57, 16 дек 2022
В селе Краснохолмский Калтасинского района Башкирии неизвестный водитель сбил 79-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила региональная ГИБДД.
Инцидент произошел 16 декабря около 11 часов утра на улице Лазарева. Автомобилист, сдавая назад, совершил наезд на пожилую женщину, а затем уехал. Пострадавшую с травмами доставили в местную больницу.
Сейчас сотрудники полиции разыскивают водителя. Есть предположение, что он мог попросту не заметить пенсионерку.
ГИБДД просит очевидцев ДТП обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить в дежурную часть по телефону 8 (347) 235-84-02.
Ранее сообщалось о том, что в Калтасинском районе Башкирии в ДТП с участием «Газели» и «Лада Калина» погиб мужчина.
Читайте также:В Стерлитамаке женщина попала под колеса внедорожника
Источник:
www.ufa.kp.ru
Читайте также
Происшествия в Башкирии
ДТП в Мечетлинском районе: неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся
Происшествия в Башкирии
В Бурзянском районе Башкирии водитель сбил пешехода и скрылся
Происшествия в Башкирии
В башкирском городе Нефтекамск неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
Происшествия в Башкирии
Под Уфой водитель "Шевроле Нива" насмерть сбил пешехода и скрылся