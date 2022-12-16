Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Самолету Иркутск-Уфа пришлось экстренно совершить посадку из-за отказавшего двигателя

Самолету Иркутск-Уфа пришлось экстренно совершить посадку из-за отказавшего двигателя

14:11, 16 дек 2022

В новосибирском международном аэропорту Толмачево экстренную посадку совершил самолет Ан-12, следовавший рейсом Иркутск-Уфа. Во время полета у воздушного судна отказал двигатель. После незапланированной посадки он загорелся.

Инцидент произошел 15 декабря. Об этом сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.



В воздушной гавани приземлившийся самолет уже ожидала пожарная машина. Спасатели потушили горение, возникшее в правой части крыла.

На борту лайнера пассажиров не было. Там находились только десять членов экипажа. Они не пострадали.

Сейчас новосибирский следственный отдел проводит проверку по факту инцидента.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России
Теги: происшествия
Читайте также

В Уфе во время взлета у самолета отказал левый двигатель
Происшествия в Башкирии
В Уфе во время взлета у самолета отказал левый двигатель
В Шереметьево при заходе на посадку самолета из Уфы стало плохо трехмесячному ребенку
Происшествия в Башкирии
В Шереметьево при заходе на посадку самолета из Уфы стало плохо трехмесячному ребенку
В Башкирии самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу
Происшествия в Башкирии
В Башкирии самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу
Рейс из Уфы, из-за неисправного шасси, совершил экстренную посадку в Москве
Происшествия в Башкирии
Рейс из Уфы, из-за неисправного шасси, совершил экстренную посадку в Москве


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: