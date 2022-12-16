Самолету Иркутск-Уфа пришлось экстренно совершить посадку из-за отказавшего двигателя
14:11, 16 дек 2022
В новосибирском международном аэропорту Толмачево экстренную посадку совершил самолет Ан-12, следовавший рейсом Иркутск-Уфа. Во время полета у воздушного судна отказал двигатель. После незапланированной посадки он загорелся.
Инцидент произошел 15 декабря. Об этом сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.
В воздушной гавани приземлившийся самолет уже ожидала пожарная машина. Спасатели потушили горение, возникшее в правой части крыла.
На борту лайнера пассажиров не было. Там находились только десять членов экипажа. Они не пострадали.
Сейчас новосибирский следственный отдел проводит проверку по факту инцидента.