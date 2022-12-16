Самолету Иркутск-Уфа пришлось экстренно совершить посадку из-за отказавшего двигателя

14:11, 16 дек 2022

В новосибирском международном аэропорту Толмачево экстренную посадку совершил самолет Ан-12, следовавший рейсом Иркутск-Уфа. Во время полета у воздушного судна отказал двигатель. После незапланированной посадки он загорелся.



Инцидент произошел 15 декабря. Об этом сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.







В воздушной гавани приземлившийся самолет уже ожидала пожарная машина. Спасатели потушили горение, возникшее в правой части крыла.



На борту лайнера пассажиров не было. Там находились только десять членов экипажа. Они не пострадали.



Сейчас новосибирский следственный отдел проводит проверку по факту инцидента.

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Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России