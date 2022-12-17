В Кумертау 18-летний водитель сбил 51-летнюю женщину

11:30, 17 дек 2022

В Кумертау молодой водитель допустил наезд на пешехода. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.



16 ноября вечером 18-летний водитель ВАЗ-2112 на улице Шахтостроительная допустил наезд на 51-летнюю женщину. Предположительно, она переходила дорогу в неустановленном месте.







В результате ДТП пешеход с травмами доставлена в городскую больницу. По факту ДТП начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что жители Кумертау раскритиковали пиксельную елку за 10 миллионов рублей. Пользователи начали писать, что елка начала буквально «расходиться по швам».



— Кривая, потрепанная, разодранная и погнутая. И это всего за 2 года, которые она в Кумертау, — негодуют жители.

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Фото: ГИБДД по РБ