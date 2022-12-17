В Уфе столкнулись 2 грузовика, один водитель пострадал

11:44, 17 дек 2022

В Демском районе Уфы столкнулись два грузовоза «Хово» и «Хино Рэнджер». Водитель одного из них пострадал и обратился за помощью к врачам.



Как сообщили в ГИБДД столицы, 51-летний житель Стерлитамакского района за рулем «Хово» ехал со стороны бульвара Яркий в сторону СНТ «Лесная поляна». Он столкнулся с движущейся во встречном направлении автомашиной «Хино».







В результате 53-летнему водителю «Хино», получившему различные травмы, потребовалась медицинская помощь, после чего его отпустили домой.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе нашли замерзающую женщину, возвращавшуюся с поминок. После окончания поисков спасатели передали женщину медикам.

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Фото: ГИБДД по РБ