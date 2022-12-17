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В Башкирии без вести пропал 39-летний житель Уфы Андрей Ершов

В Башкирии без вести пропал 39-летний житель Уфы Андрей Ершов

12:08, 17 дек 2022

В Башкирии пропал без вести 39-летний житель Уфы Андрей Ершов. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт РБ», о местонахождении мужчины ничего не известно уже почти неделю. 

Среди примет исчезнувшего — русые волосы, карие глаза, рост 170 сантиметров и худощавое телосложение. 



Всех, кто мог видеть Андрея Ершова в своем районе или городе, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или единому номеру 112. 

Ранее сообщалось о том, что в Уфе спасатели отыскали 57-летнюю женщину, которая потерялась по дороге с поминок. Все время поисков женщины с ней на связи был диспетчер, который помогла сориентироваться. 

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Лиза Алерт РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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