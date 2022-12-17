В Краснокамском районе Башкирии водитель «скорой помощи» насмерть сбил пешехода

21:58, 17 дек 2022

Сегодня в восьмом часу вечера на 3 км автодороги Ашит-Агидель водитель скорой помощи, совершил наезд на неустановленного пешехода. От сильного удара мужчина приблизительно 40 лет, скончался. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.







Скорая помощь ехала на вызов в деревню Мажары. Со слов водителя, мужчина внезапно выбежал на проезжую часть, которая не была освещена. На вызов направлена другая бригада медицинской помощи. Подробности ДТП уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Краснокамском районе Башкирии женщина ударила супруга ножом в голову и грудь. Подсудимая вину предъявленном обвинении признала частично, не отрицая, что от ее действий наступила смерть супруга.

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