В Мелеузовском районе Башкирии 17-летний парень украл машину, чтобы продать ее на запчасти
11:05, 18 дек 2022
В Мелеузовском районе полицейскими раскрыта кража автомобиля. Об этом сообщает МВД по РБ.
В полицию обратился 41-летний владелец ВАЗ-21113, который рассказал, что у него украли автомобиль. Чуть позже автомобиль был обнаружен в Ишимбайском районе. Там же задержали и предполагаемого вора. Им оказался 17-летний парень, который ранее был судим. Подозреваемый рассказал, что планировал разобрать автомобиль на запчасти и продавать своим знакомым.
Задержанный признал свою вину, автомобиль помещен на спецстоянку. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.