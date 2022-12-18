В Мелеузовском районе Башкирии 17-летний парень украл машину, чтобы продать ее на запчасти

11:05, 18 дек 2022

В Мелеузовском районе полицейскими раскрыта кража автомобиля. Об этом сообщает МВД по РБ.



В полицию обратился 41-летний владелец ВАЗ-21113, который рассказал, что у него украли автомобиль. Чуть позже автомобиль был обнаружен в Ишимбайском районе. Там же задержали и предполагаемого вора. Им оказался 17-летний парень, который ранее был судим. Подозреваемый рассказал, что планировал разобрать автомобиль на запчасти и продавать своим знакомым.







Задержанный признал свою вину, автомобиль помещен на спецстоянку. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.



Ранее сообщалось о том, что в Мелеузовском районе Башкирии 17 лет назад школьник зарубил топором собственного отца.

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Фото: МВД по РБ