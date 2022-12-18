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В Салаватском районе Башкирии мужчина насмерть задавил сидящего на дороге пешехода

В Салаватском районе Башкирии мужчина насмерть задавил сидящего на дороге пешехода

14:05, 18 дек 2022

В Салаватском районе, недалеко от деревни Идрисово, вчера после 21:00 35-летний водитель наехал на 61-летнего пешехода. Как сообщает главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, пострадавший скончался до приезда медиков.



«С горы начал спускаться, встречная машина мне светила дальним светом, и я начал сбавлять скорость потихонечку. Все видел, я вообще почти остановился, и он, не знаю, как будто просто там появился, сидел там. Его вообще не видно было. В момент удара я чуть-чуть успел повернуть руль, [ударил] по тормозам», — объяснил госавтоинспекторам водитель.

Уточняется, что мужчина ехал за рулем ВАЗ-2114.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Салаватский район происшествия ДТП смерть
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