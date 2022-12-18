В Иглинском районе Башкирии водитель Toyota Corolla погиб в столкновении с грузовиком Volvo
14:08, 18 дек 2022
В Башкирии около полудня на 1538 км трассы М5 (Иглинский район) произошла авария со смертельным исходом, сообщили в республиканской автоинспекции.
Столкнулись «Тойота Королла» и большегруз «Вольво», водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Что произошло и каковы обстоятельства ДТП, выясняет дорожная полиция.
Попавшие в аварию машины перекрыли половину дороги, на участке организовано реверсивное движение.
Ранее сообщалось о том, что В Иглинском районе Башкирии нашли мертвыми украденных из фермы лошадей. Неизвестные увели животных во время зимнего пастбища в деревне Казанташ. Агрофирме нанесли ущерб в полтора миллиона, живодёров ищут.