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В Иглинском районе Башкирии водитель Toyota Corolla погиб в столкновении с грузовиком Volvo

В Иглинском районе Башкирии водитель Toyota Corolla погиб в столкновении с грузовиком Volvo

14:08, 18 дек 2022

В Башкирии около полудня на 1538 км трассы М5 (Иглинский район) произошла авария со смертельным исходом, сообщили в республиканской автоинспекции.

Столкнулись «Тойота Королла» и большегруз «Вольво», водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Что произошло и каковы обстоятельства ДТП, выясняет дорожная полиция.



Попавшие в аварию машины перекрыли половину дороги, на участке  организовано реверсивное движение. 

Ранее сообщалось о том, что В Иглинском районе Башкирии нашли мертвыми украденных из фермы лошадей. Неизвестные увели животных во время зимнего пастбища в деревне Казанташ. Агрофирме нанесли ущерб в полтора миллиона, живодёров ищут.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии смерть
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