В Зилаирском районе Башкирии неделю разыскивают бесследно пропавшую 17-летнюю Милану Кушнину

19:00, 18 дек 2022

В Башкирии волонтеры и полицейские разыскивают пропавшую еще 12 декабря 17-летнюю Милану Кушнину.







Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» и сотрудники полиции разыскивают бесследно пропавшую жительницу села Зилаир, 17-летннюю Милану Кушнину. Девушка ушла из дома 12 декабря и до сих пор ее местонахождение неизвестно.



Ориентировку на пропавшего подростка добровольцы поискового отряда распространяют по соцсетям и призывают всех неравнодушных присоединиться к ее поискам. Если вы обладаете информацией о местонахождении Миланы Кушниной, позвоните в полицию по номеру 112 или свяжитесь с волонтерами «Лиза Алерт» по номеру: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).





В день пропажи Милана Кушнина была одета в черную куртку, черные ботинки, черные джинсы и черную шапку.



Приметы: рост 154 см, нормального телосложения, темно-коричневые волосы, карие глаза.

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Фото: Лиза Алерт Башкортостан