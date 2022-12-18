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В Стерлитамакском районе Башкирии в массовой аварии с участием автобуса пострадали 4 человека

В Стерлитамакском районе Башкирии в массовой аварии с участием автобуса пострадали 4 человека

19:53, 18 дек 2022

Сегодня, 18 декабря, в Стерлитамакском районе Башкирии произошла массовая авария, в которой пострадали четыре человека.

По данным ГИБДД, в седьмом часу вечера около деревни Старое Барятино на выезде из Стерлитамака, столкнулись четыре автомобиля и пассажирский автобус.



Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в результате аварии за медицинской помощью обратились четыре человека. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и другие экстренные службы. Известно, что на момент аварии в автобусе пассажиров не было.

Причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД по Башкирии.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке женщина попала под колеса внедорожника.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия аварии
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