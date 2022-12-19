В Башкирии из-за "ледяного дождя" отменены автобусы, жители района остались без света

09:09, 19 дек 2022

Работники "Башкирэнерго" уже работают на аварийных участках, чтобы как можно быстрее подать электричество через резервные источники.



В Благовещенском районе частично отсутствует подача электроэнергии. В пресс-службе Администрации района сообщили, что это произошло из-за крайне плохих погодных условий и налипания льда на линии электропередач.







“Работники "Башкирэнерго" уже работают на аварийных участках, чтобы как можно быстрее подать электричество через резервные источники”, — говорится в сообщении.



Также в группе ВКонтакте “Общественный транспорт Ишимбай” сообщают, что в связи с ледяным дождем и сильным гололедом не вышли в рейс автобусы по следующим маршрутам:





№ 102 “Стерлитамак — Ишимбай”

№ 107 “Ишимбай — Уразбаево”

№ 109 “Ишимбай — Верхнеарметово”

№ 113 “Ишимбай — Арларово”

№ 117 “Ишимбай — Кинзебулатово”.

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