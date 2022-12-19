В Башкирии из-за "ледяного дождя" отменены автобусы, жители района остались без света
09:09, 19 дек 2022
Работники "Башкирэнерго" уже работают на аварийных участках, чтобы как можно быстрее подать электричество через резервные источники.
В Благовещенском районе частично отсутствует подача электроэнергии. В пресс-службе Администрации района сообщили, что это произошло из-за крайне плохих погодных условий и налипания льда на линии электропередач.
“Работники "Башкирэнерго" уже работают на аварийных участках, чтобы как можно быстрее подать электричество через резервные источники”, — говорится в сообщении.
Также в группе ВКонтакте “Общественный транспорт Ишимбай” сообщают, что в связи с ледяным дождем и сильным гололедом не вышли в рейс автобусы по следующим маршрутам:
№ 102 “Стерлитамак — Ишимбай”
№ 107 “Ишимбай — Уразбаево”
№ 109 “Ишимбай — Верхнеарметово”
№ 113 “Ишимбай — Арларово”
№ 117 “Ишимбай — Кинзебулатово”.