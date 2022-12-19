В Уфе в аварии пострадали двое маленьких детей

12:19, 19 дек 2022

Накануне днем в Уфе на улице 50 лет СССР произошло серьезное ДТП. Пострадали женщина и двое несовершеннолетних.



По данным ГИБДД города, Volkswagen Polo поворачивал в сторону ТЦ «Июнь», когда столкнулся со встречным Chevrolet Aveo. В результате травмы получили пассажиры американской иномарки: 34-летняя женщина и ее дети. Медики пришлось госпитализировать их.







В настоящее время проводится разбирательство, устанавливаются причины аварии.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии в массовой аварии с участием автобуса пострадали 4 человека. По данным ГИБДД, в седьмом часу вечера около деревни Старое Барятино на выезде из Стерлитамака, столкнулись четыре автомобиля и пассажирский автобус.

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Фото: ГИБДД по Башкирии