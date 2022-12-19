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В Уфе водитель БМВ сбил женщину на остановке

В Уфе водитель БМВ сбил женщину на остановке

14:10, 19 дек 2022

В Уфе на улице Революционной 35-летний мужчина за рулем BMW 320D XDRIVE не справился с управлением и наехал на электроопору, после чего врезался в здание остановки “Владивостокская” и забор.

Под колеса автомобиля попала ожидавшая автобус 34-летняя женщина. Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, ее с тяжелыми травмами доставили в больницу.



Авария произошла вчера днем, 18 декабря.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

Накануне днем в Уфе на улице 50 лет СССР произошло серьезное ДТП. Пострадали женщина и двое несовершеннолетних. В настоящее время проводится разбирательство, устанавливаются причины аварии.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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