В Уфе водитель БМВ сбил женщину на остановке
14:10, 19 дек 2022
В Уфе на улице Революционной 35-летний мужчина за рулем BMW 320D XDRIVE не справился с управлением и наехал на электроопору, после чего врезался в здание остановки “Владивостокская” и забор.
Под колеса автомобиля попала ожидавшая автобус 34-летняя женщина. Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, ее с тяжелыми травмами доставили в больницу.
Авария произошла вчера днем, 18 декабря.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.
Накануне днем в Уфе на улице 50 лет СССР произошло серьезное ДТП. Пострадали женщина и двое несовершеннолетних. В настоящее время проводится разбирательство, устанавливаются причины аварии.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Башкирии
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