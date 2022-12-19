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В Уфе из-за резкого потепления подтопило дороги на нескольких улицах

В Уфе из-за резкого потепления подтопило дороги на нескольких улицах

14:34, 19 дек 2022

В Уфе на фоне резкого потепления подтопило дороги на нескольких улицах. В их числе 50 лет СССР, Маршала Жукова, Юрия Гагарина, Бакалинская, Менделеева, а также проспект Октября. Коммунальщики в усиленном режиме очищают решетки ливневых колодцев. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе городской администрации.



– Заявки об аварийной ситуации, связанной со скоплением дождевых и талых вод на улично-дорожной сети города, а также связанных с недостатками на сооружениях городской системы ливневой канализации, принимаются по телефону: 8 (347) 268-22-06 (круглосуточно), – передали в мэрии.

Напомним, накануне в Башкирии прошел ледяной дождь. Сегодня в республике температура воздуха повысится до +2°, а завтра резко понизится.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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