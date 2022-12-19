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В Башкирии разыскивают мужчину, ограбившего с ножом магазин цветов в Уфе

В Башкирии разыскивают мужчину, ограбившего с ножом магазин цветов в Уфе

17:20, 19 дек 2022

Полиция разыскивает мужчину, ограбившего с ножом магазин цветов в Уфе. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.



Преступление случилось вечером 12 сентября на улице Первомайской, 49. Неизвестный мужчина в панаме и маске, сделав вид, что выбирает цветы, достал похожий на нож предмет, угрозами заставил девушку-флориста отдать ему 50 тысяч рублей из кассы, а затем ушел.

По факту произошедшего разбойного нападения было возбуждено уголовное дело, региональное МВД ведет розыск мужчины.


Правоохранители просят тех, обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, обратится оп телефонам 8 (347) 279-41-69, 8 (347) 279-51-36, 8 (347) 279-93-03, 8 (347) 279-39-02, 8 (347) 279-32-92, 02 (102 – с мобильного) или же в ближайшее отделение полиции. Как заверяет пресс-служба ведомства, конфиденциальность и вознаграждение в случае обращения гарантируются.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа ограбление преступление криминал
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