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В Хайбуллинском районе Башкирии водитель без прав устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

В Хайбуллинском районе Башкирии водитель без прав устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

09:55, 20 дек 2022

ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в Хайбуллинском районе 19 декабря, сообщает ГИБДД Башкирии.

На 80 км дороги Сибай-Акъяр 31-летний мужчина на Toyota Noah врезался в барьерное награждение. В результате аварии пострадали четыре пассажира, в том числе 15-летняя девочка. Известно, что водитель два месяца назад был лишен прав за пьяное вождение. Сейчас он набрал семь попутчиков через соцсети.



Проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе на улице Революционной 35-летний мужчина за рулем BMW 320D XDRIVE не справился с управлением и наехал на электроопору, после чего врезался в здание остановки “Владивостокская” и забор.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Хайбуллинский район происшествия аварии
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