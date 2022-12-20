В Хайбуллинском районе Башкирии водитель без прав устроил ДТП с четырьмя пострадавшими
09:55, 20 дек 2022
ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в Хайбуллинском районе 19 декабря, сообщает ГИБДД Башкирии.
На 80 км дороги Сибай-Акъяр 31-летний мужчина на Toyota Noah врезался в барьерное награждение. В результате аварии пострадали четыре пассажира, в том числе 15-летняя девочка. Известно, что водитель два месяца назад был лишен прав за пьяное вождение. Сейчас он набрал семь попутчиков через соцсети.
Проводится проверка.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе на улице Революционной 35-летний мужчина за рулем BMW 320D XDRIVE не справился с управлением и наехал на электроопору, после чего врезался в здание остановки “Владивостокская” и забор.