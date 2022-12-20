Под Уфой наркоманы расстреляли полицейского, скрываясь от погони

10:40, 20 дек 2022

Трое парней открыли стрельбу из травматического оружия по полицейским в лесу под Уфой, рассказал Mash Batash. Одному из правоохранителей пули достались в грудь и спину.



На место уфимцы приехали, чтобы забрать «закладку» с наркотиком, однако тайник задолго до этого уже обнаружили стражи порядка. Заменив пакет с наркотиком на пищевую соль, полицейские сели в засаду.







Когда горожане явились на место и начали раскапывать клад, стражи порядка кинулись на них из укрытий и начали погоню. Тогда злоумышленники и решились на отчаянный шаг и открыли стрельбу по полицейским из травмата.



Преступникам удалось скрыться на «шестерке» вишневого цвета, сейчас их разыскивает МВД.

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