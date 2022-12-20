В Туймазинском районе Башкирии 8-летний ребенок попал в больницу выпив самогона

14:11, 20 дек 2022

В Башкирии 8-летняя девочка из благополучной семьи попала в больницу выпив самогона. Ребенку после выпитого стало плохо и потребовалась госпитализация.







В Башкирии с отравлением алкоголем в больницу попала 8-летняя девочка из благополучной семьи. О том, что ребенок случайно замахнул самогона со ссылкой на собственный источник сообщило ИА «Башинформ». Произошел инцидент в одном из сел Туймазинского района Башкирии.



Выпила алкоголь девочка по случайности, обнаружив в холодильнике бутылку от популярного газированного напитка. Девочка приняла жидкость за газированный напиток и выпила, после чего ее самочувствие ухудшилось и ей потребовалась помощь медиков, которые диагностировали токсическое действие этилового спирта.





Примечательно, что семья девочки считается благополучной и на учете нигде не состоит, однако правоохранители все же выяснят все обстоятельства случившегося.

Читайте также: В Уфе женщину доставили в больницу с отравлением неизвестным веществом

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram