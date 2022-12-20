Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Туймазинском районе Башкирии 8-летний ребенок попал в больницу выпив самогона

В Туймазинском районе Башкирии 8-летний ребенок попал в больницу выпив самогона

14:11, 20 дек 2022

В Башкирии 8-летняя девочка из благополучной семьи попала в больницу выпив самогона. Ребенку после выпитого стало плохо и потребовалась госпитализация.



В Башкирии с отравлением алкоголем в больницу попала 8-летняя девочка из благополучной семьи. О том, что ребенок случайно замахнул самогона со ссылкой на собственный источник сообщило ИА «Башинформ». Произошел инцидент в одном из сел Туймазинского района Башкирии.

Выпила алкоголь девочка по случайности, обнаружив в холодильнике бутылку от популярного газированного напитка. Девочка приняла жидкость за газированный напиток и выпила, после чего ее самочувствие ухудшилось и ей потребовалась помощь медиков, которые диагностировали токсическое действие этилового спирта.


Примечательно, что семья девочки считается благополучной и на учете нигде не состоит, однако правоохранители все же выяснят все обстоятельства случившегося.

Читайте также:

В Уфе женщину доставили в больницу с отравлением неизвестным веществом
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Теги: Туймазинский район отравление происшествия
Читайте также

В Стерлитамаке мать подозревается в избиении своей дочери
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке мать подозревается в избиении своей дочери
В Башкирии не выходя из комы скончалась девочка, родители которой погибли в аварии недалеко от Аши
Общество в Башкирии
В Башкирии не выходя из комы скончалась девочка, родители которой погибли в аварии недалеко от Аши
В Бакалинском районе Башкирии 14-летняя девушка попала под машину
Происшествия в Башкирии
В Бакалинском районе Башкирии 14-летняя девушка попала под машину
В Кугарчинском районе за самогоноварение на 50 тысяч оштрафовали пенсионерку
Человек и закон в Башкирии
В Кугарчинском районе за самогоноварение на 50 тысяч оштрафовали пенсионерку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: