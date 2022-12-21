В Баймакском районе Башкирии водитель насмерть задавил сидевшую на дороге 55-летнюю женщину

10:30, 21 дек 2022

В Баймакском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.



Ближе к полуночи на 21-м километре автодороги Юмашево-Верхнетавлыкаево возле деревни Чингизово 48-летний местный житель за рулем ВАЗ-2112 сбил 55-летнюю женщину.







От полученных травм пешеход скончалась на месте ДТП. По словам водителя, женщина сидела на проезжей части. По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз.



Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе Башкирии осудили виновника ДТП, в котором пострадали дети. В сентябре 2022 года мужчина сел за руль Peugeot 206 пьяным. Не справившись с управлением, он выехал на обочину, где врезался в дерево.

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Фото: скриншот видео