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В Башкирии пропал 37-летний уфимец Юрий Фаянов

В Башкирии пропал 37-летний уфимец Юрий Фаянов

10:59, 21 дек 2022

В Уфе ищут пропавшего 37-летнего Юрия Фаянова. Как сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «БашРегионСпас», с 29 июня 2022 года местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: рост 180 см, худощавый, волосы черные, глаза карие. Был одет: черная толстовка, черная футболка с неоновыми вставками, штаны камуфляжной расцветки, черные кроссовки, черная бейсболка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по телефонам: 8(937)3-102-112 или 112.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: БашРегионСпас
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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