В Сибае директор ювелирного магазина обезвредил грабителя

11:23, 21 дек 2022

Руководство МВД Башкирии наградит жителя Сибая за помощь в раскрытии разбойного нападения. Мужчине удалось задержать одного из грабителей его ювелирного магазина.



Двое ранее судимых жителей Салавата решили похитить украшения. Они арендовали жилье в Баймаке, откуда периодически наведывались в Сибай, чтобы оценить обстановку в магазине. Разработав план, злоумышленники отправились на дело.







— 47-летний мужчина зашел внутрь, а второй стоял снаружи и отгонял прохожих: якобы на крыше работает дворник, и может упасть снег. Налетчик притворился клиентом и попросил продавщицу показать украшения. Когда консультант вышла из-за прилавка, он схватил ее и приставил пистолет, — рассказали в пресс-службе ведомства.



Подозреваемый обмотал скотчем руки продавщицы и дал скотч вышедшему на шум директору Виталию Климову. Угрожая оружием, он потребовал от мужчины связать себя. Владелец торговой точки перехитрил грабителя, сказав, что сам сделать этого не сможет, и попросил помочь. Когда налетчик подошел ближе, директор оказал сопротивление. Злоумышленник попытался сбежать, но Виталий с двумя прохожими задержал его.





Увидев, что сообщника поймали, 46-летний подозреваемый скрылся, однако его приметы запомнили очевидцы. По их ориентировке полиция задержала его на автовокзале, откуда он намеревался уехать в Белорецк.



Подозреваемые рассказали, что, если бы их план осуществился, они бы отправились в другие города для совершения преступлений. В настоящее время они находятся под стражей.

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Фото: скриншот видео