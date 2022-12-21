В Краснокамском районе Башкирии столкнувшись с грузовиком погиб водитель легковушки
11:29, 21 дек 2022
Сегодня в Краснокамском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.
Авария произошла в одиннадцатом часу дня на 58 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск. По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2114 и встречный грузовик МАЗ.
В результате аварии пассажир легкового автомобиля, мужчина, скончался до приезда скорой медицинской помощи, его водитель госпитализирован.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Краснокамском районе Башкирии водитель «скорой помощи» насмерть сбил пешехода. Со слов водителя, мужчина внезапно выбежал на проезжую часть, которая не была освещена.
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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Уфе
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