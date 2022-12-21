В Башкирии водитель Chevrolet пострадал при столкновении с пассажирским автобусом

14:00, 21 дек 2022

В Уфимском районе Башкирии автобус «Башавтотранса» столкнулся со встречной легковушкой. ДТП произошло утром 21 декабря. Об этом сообщила региональная ГИБДД.



Автобус «Нефаз» и Chevrolet Cruze ударились на десятом километре трассы Уфа-Кабаково. После столкновения иномарку отбросило в кювет. Ее водитель получил травмы и был госпитализирован.







По данным дорожной полиции, общественный транспорт двигался по маршруту Уфа-Кабаково. В нем находились 12 пассажиров. Никто из них не пострадал. Их отправили к месту назначения на другом автобусе.



Ранее сообщалось о том, что под Уфой наркоманы расстреляли полицейского, скрываясь от погони.

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Фото: ГИБДД по Башкирии