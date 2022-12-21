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В Башкирии водитель Chevrolet пострадал при столкновении с пассажирским автобусом

В Башкирии водитель Chevrolet пострадал при столкновении с пассажирским автобусом

14:00, 21 дек 2022

В Уфимском районе Башкирии автобус «Башавтотранса» столкнулся со встречной легковушкой. ДТП произошло утром 21 декабря. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Автобус «Нефаз» и Chevrolet Cruze ударились на десятом километре трассы Уфа-Кабаково. После столкновения иномарку отбросило в кювет. Ее водитель получил травмы и был госпитализирован.



По данным дорожной полиции, общественный транспорт двигался по маршруту Уфа-Кабаково. В нем находились 12 пассажиров. Никто из них не пострадал. Их отправили к месту назначения на другом автобусе.

Ранее сообщалось о том, что под Уфой наркоманы расстреляли полицейского, скрываясь от погони. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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