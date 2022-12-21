В Башкирии на заправке погиб рабочий

На автозаправочной станции в селе Авдон Уфимского района погиб 51-летний работник ИП Сокольников О.А. В обстоятельствах несчастного случая разбирается Гострудинспекция Башкирии.
19 декабря на АЗС проводился ремонт. Мастер во время работы упал через световое окно с навеса станции. Очевидцы вызвали скорую помощь, медики госпитализировали пострадавшего в ГКБ Демского района Уфы. Врачи диагностировали у мужчины травмы головы и позвоночника, но спасти его не смогли.
В настоящее время проводится расследование.
Ранее сообщалось о том, что под Уфой грузовой поезд насмерть задавил мужчину. По данным Следкома на транспорте, машинист грузового поезда применил экстренное торможение, когда увидел мужчину, идущего вдоль железнодорожных путей.